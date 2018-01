© Copyright : DR

Le port de Tanger Med a maintenu en 2017 le cap de sa croissance, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 50 millions de tonnes de produits qui y ont transité.

Pour la première fois depuis sa mise en service, Tanger Med a franchi la barre des 50 millions de tonnes ayant transité par ce port. Selon le bilan établi par l’autorité portuaire TMPA, le tonnage global manutentionné traité par Tanger Med en 2017 s’est établi à 51,3 millions de tonnes, en évolution de 15% par rapport à l'année 2016, une performance rendue possible grâce, entre autres, à ses connexions maritimes directes vers 174 ports et 74 pays sur les cinq continents.

Durant l’exercice écoulé, le port a également confirmé son rang de première plateforme portuaire d’export dans le royaume, avec plus de 88 milliards de dirhams de produits exportés.

Dans le détail des chiffres de TMPA, on apprend que le nombre de conteneurs traités sur les deux terminaux TC1 et TC2 en 2017 a dépassé les 3,3 millions d’EVP (équivalent vingt pieds), soit une croissance de 12 % comparativement à 2016. «Le tonnage correspondant est en évolution de 19 % passant de 31,48 millions de tonnes à 37,4 millions», peut-on lire dans un communiqué de l’autorité portuaire.

La même source explique que cette croissance est liée à l’évolution des volumes sur le marché africain vers lequel Tanger Med est connecté par des services hebdomadaires vers 37 ports. Ce marché représente désormais, à lui seul, 35% des échanges contre 25% pour l’Europe et 23% pour l’Asie.

Pour ce qui est du trafic passagers, il a atteint 2,82 millions de personnes ayant transité par le port, avec une croissance de 3% comparativement à l’année précédente.

Par ailleurs, le trafic du transport routier international (TIR) a également enregistré une croissance de 9 % en unités et de 14% en poids, avec 286.538 unités TIR en 2017 correspondant à plus de 7 millions de tonnes. Cette évolution tient compte des croissances respectives des exportations industrielles de plus de 10% et agroalimentaires de plus de 11%.

Rappelons que Tanger Med traite généralement près de 97% du flux roulier de camions TIR au Maroc, ainsi que 50% des flux terrestres de MRE.