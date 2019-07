© Copyright : DR

Le port Tanger Med vient de renforcer ses infrastructures d'accueil en inaugurant un hôtel de 140 lits dédié aux passagers, en particulier lors de la période Marhaba.

Ce nouvel hôtel, qui a nécessité un investissement de 35 millions de dirhams, est situé dans le bâtiment multimodal «Tanger Med Port Center», comportant à la fois une gare maritime, une gare ferroviaire et une gare routière, et permettant de recevoir des passagers en train, en autocar ou en véhicules, selon un communiqué. Cet hôtel a ouvert ses portes sous l’enseigne ONOMO, dans le complexe portuaire. D'une capaciteé de 140 lits, il s'étend sur une superficie totale de 4200 mètres carrés, et abrite 94 chambres.

"Le port Tanger Med renforce davantage son offre de services au profit des voyageurs, notamment en cette période d’année qui voit un trafic de passagers important à l’occasion de la campagne Marhaba» précise Kamal Lakhmas, le Directeur du Port Passagers et Rouliers de Tanger Med.

Il faut rappeler qu'en 2018, près de 2,8 millions de passagers ont transité par le port Tanger Med et plus particulièrement lors de la période estivale et durant la campagne Marhaba.

Pour sa part, Mohamed Bendraou, Directeur de ONOMO Hôtel Tanger Med affirme que cet «hôtel est prêt pour accueillir des clients particuliers ou corporate, pour des séjours personnels ou professionnels, grâce à son offre de restauration et sa salle de banquets. Nos 40 collaborateurs ont suivi une formation rigoureuse et sont totalement opérationnel».