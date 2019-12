© Copyright : DR

Le président du groupe BMCE Bank Of Africa (BOA), Othman Benjelloun, et son épouse, Dr Leila Mezian Benjelloun ont participé, mardi dernier à Stockholm (Suède), à la cérémonie de remise des Prix Nobel par Carl XVI Gustaf, roi de Suède.

Lors de cette cérémonie solennelle, organisée sous la présidence du roi de Suède Carl XVI Gustaf, accompagné de la reine Sylvia ainsi que des princesses et d'autres membres de la Maison Bernadotte, les Prix Nobel ont été remis aux lauréats de l'année 2019.

Un communiqué de BOA indique que Othman Benjelloun, accompagné de son épouse, Dr Leila Mezian Benjelloun, ont assisté, en présence de plus de 1.200 invités, à l'attribution du Prix Nobel de Physique, qui a été remis aux professeurs émérites James Peebles, Michel Mayor et Didier Queloz, et le Prix Nobel de Chimie a été décerné à John B. Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino.

Le Prix Nobel de Médecine est revenu aux professeurs William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe et Gregg L. Semenza, tandis que ceux de Littérature 2018 et 2019 ont été remis respectivement à Olga Tokarczuk et Peter Handke.

Pour ce qui est du Prix Nobel de l'Économie, il a été décerné aux professeurs Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer.

Un banquet a suivi la remise des prix Nobel, animé par un spectacle au cours duquel chacun des lauréats a prononcé une allocution.