La Confédération nationale du tourisme (CNT) n’est pas satisfaite du travail de ses expert. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte ainsi qu’elle n’a pas validé l’étude sur la relance du tourisme que le comité des experts était chargé d’établir. Elle le somme même de revoir sa copie. Deux sujets de discorde: la gouvernance et la réintégration de la CNT au sein de la CGEM.

Le Comité de pilotage, lui, ne se laisse pas abattre. Après avoir émis quelques réserves, il s’est résigné à reprendre le rapport pour le réajuster. Il disposera, pour ce faire, d’un délai d’un mois pour repenser ses propositions. La CNT se chargera de «reprendre en compte les observations et suggestions de tous les membres du comité de pilotage». Un comité de pilotage, comme le rappelle L’Economiste, présidé par Amyn Alami qui devait «définir une stratégie de relance du secteur». Celle-ci, réalisée par le secteur privé et soumise au ministère du tourisme, devrait permettre de définir une nouvelle vision commune entre secteur public et privé.

Il faut dire, comme le note le journal, que l’objectif des 20 millions de touristes pour 2020 est difficilement réalisable, malgré les performances réalisées en 2017, avec un record de 11 millions de touristes. Le quotidien pense que le chemin est encore long pour atteindre les objectifs fixés en 2010, en l’absence d’une stratégie de relance.

Ce refus de validation de l’étude intervient à la veille, comme le précise le journal, d’une assemblée élective prévue le 16 mars prochain.