© Copyright : DR

Kiosque360. 7 cabinets (quatre internationaux et trois marocains) ont soumissionné à l’appel d’offres relatif à la réalisation de l’étude du master plan de la future station d’Aghroud (préfecture d’Agadir-Ida Outanane). La SMIT devrait incessamment dévoiler les résultats.

Les Inspirations Éco nous apprend dans sa livraison du jour que les résultats de l’appel d’offres ouvert afférent à la réalisation de l’étude du master plan de la future station d’Aghroud seront bientôt dévoilés par la SMIT (Société marocaine d’ingénierie touristique).

Au total, ce sont 7 cabinets qui ont soumissionné à ce marché. Selon le journal, il s’agit de quatre cabinets internationaux et trois marocains disposant d’une expertise dans le domaine. Notons que l’ouverture des plis de cet appel d’offre, lancé en lot unique, s’est déroulé le 8 mai dernier et que contrairement au premier marché déclaré infructueux, le nouveau marché a attiré plusieurs cabinets internationaux.

Dans les détails, il s’agit de WATG, d’Atel International, Reichen et Robert& Associés et du cabinet Anna Noguera. Côté marocain, les trois cabinets sont: le cabinet d’architecture de Nabila Seqqat Dakhama, le cabinet Arjitech et l’agence «Lead Architecture». Soulignons que l’estimation financière a été fixée à 1 million de DH hors taxe pour la réalisation de l’étude.

Selon le journal, le marché en cours porte sur la conception du master plan couvrant la totalité de l’assiette foncière de la station d’Aghroud. Pour rappel, le site est d’une superficie de 594 ha et se trouve dans la commune rurale de Tamri relevant de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane.

Au sujet de la composante hôtelière de cette station, le quotidien précise que l’offre devra déboucher sur une capacité d’hébergement de 12000 lits, et que la composante animation et loisirs se focalisera sur une offre appropriée aux attentes de la clientèle ciblée.