Nadia Rahim, directrice communication et marque d’inwi et Aziz Kadiri du Réseau Entreprendre Maroc.

© Copyright : DR

Une nouvelle plateforme, innov.inwi.ma, vient de voir le jour et ambitionne de devenir un carrefour de l'innovation et des start-ups qui osent.

Inwi lance une nouvelle plateforme dédiée aux start-ups et à l'innovation. Elle s’appelle innov.inwi.ma et vise à accompagner au quotidien les entrepreneurs et les porteurs de projets dans toutes le Maroc. Ce site internet regroupe toutes les initiatives qui ont été accompagnées par l'opérateur de télécommunications. Il offre une boîte à idées à tous ceux qui souhaitent soumettre leurs projets. La plateforme a été présentée en avant-première ce mardi 9 janvier lors d’une conférence de presse au siège d’inwi à Casablanca.

Totalement interactive, la nouvelle plateforme permet de trouver l’événement "entreprenariat" se déroulant dans la ville ou dans la région de l’internaute. Ce dernier peut consulter le programme, découvrir les intervenants, réserver sa place, localiser le lieu de l’événement, enregistrer une notification et partager l’information avec ses amis et connaissances.

L’inscription aux inwi Days se fera désormais exclusivement à travers cette plateforme. L’édition 2018 de ce rendez-vous du secteur digital marocain sera consacrée à une thématique d’actualité: «le numérique au service de l’éducation». Elle se tiendra le 25 janvier 2018.

L’espace Challenges de la nouvelle plateforme regroupe, quant à lui, tous les programmes d’intelligence collective proposés par inwi et ses partenaires (hackathons, challenges, etc.). Dans cet espace, l’entrepreneur ou le porteur de projet a ainsi la possibilité de soumettre son projet, constituer son équipe, s’enregistrer au challenge ou proposer ses compétences à un projet déjà existant.

Innov.inwi.ma, c’est également le carrefour de l’innovation et des start-ups qui osent. Chacune a la possibilité de proposer son actualité et de la partager avec la communauté.

Nadia Rahim, directrice communication et marque d’inwi a annoncé durant cette conférence que l’entreprise poursuit son action en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat.

L’opérateur élargit ainsi le cercle de ses partenaires en s’associant au Réseau Entreprendre Maroc pour contribuer à faire émerger des start-ups à travers l’offre globale que propose ce réseau, que ce soit en terme d’accompagnement sur la durée, de financement ou de mise en relation.

Le réseau entreprendre Maroc, dirigé par Aziz Kadiri, regroupe près de 300 chefs d’entreprise qui bénéficient d’un prêt d’honneur remboursable sur 5 ans.