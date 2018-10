© Copyright : Dr

Prévu pour le 19 novembre prochain, cet évènement bénéficie du soutien de l'Union pour la Méditerranée et de celui de l’Institut royal des études stratégiques.

Le cycle de conférences internationales de la Fédération de l’Energie affiliée à la CGEM reprend de plus belle. Installé par le président fondateur de cette fédération affiliée à la CGEM, feu Moulay Abdallah Alaoui, cet évènement en est déjà à sa 14e édition. Celle-ci aura lieu lundi 19 novembre prochain, au Centre international des conférences Mohammed VI à Skhirat.

L’édition 2018, qui aura pour thème «Transition énergétique: quelle géostratégie régionale à l’horizon 2050?», sera organisée en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée (UPM) et l’Institut royal des études stratégiques (IRES) et bénéficiera de l’appui du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable.