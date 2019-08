© Copyright : DR

Sonasid s’attend à une baisse de son résultat net de l’ordre de 30 millions de dirhams à fin juin 2019, en comparaison avec le 1er semestre 2018.

Dans un communiqué publié ce jeudi 1er août, Sonasid explique que cette baisse attendue de ses résultats semestriels est due à une combinaison de facteurs externes.

Une surcapacité de production soutenue de l’industrie sidérurgique mondiale ainsi que les effets des mesures tarifaires sur l’acier imposées par les États-Unis, ont en effet entraîné un accroissement des importations au Maroc en provenance d’Europe du Sud et de Turquie.

Par conséquent, le chiffre d’affaires semestriel de Sonasid a été impacté par une baisse du prix de vente d’environ 80 millions de dirhams par rapport à la même période en 2018.

Sonasid affirme toutefois qu’elle a réussi à atténuer partiellement cet effet grâce aux optimisations opérationnelles opérées.

En réponse à cette situation, poursuit le communiqué du sidérurgiste marocain, Sonasid a pris des mesures en vue de faire face à l’impact de ces conditions de marché difficiles et continuera à optimiser ses activités au cours du second semestre en mettant l’accent sur la réduction des coûts et l’amélioration des parts de marché.