L'Association du Salon International de l'Agriculture a annoncé la tenue de la 14e édition du SIAM du 16 au 21 avril à Meknès. Le thème de cette édition: "l'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural".

Organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la 14e édition du SIAM accueillera la Suisse comme pays à l'honneur, précise l'Association qui a tenu mardi dernier son Conseil d’administration sous la présidence de Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts en présence du Président de l’Association, Tarik Sijilmassi et des membres du Conseil d’administration.

Déployé sur une superficie de 185.000 m² dont 95.000 m² couverts, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole, devrait accueillir 1500 exposants représentant 60 pays participants, fait savoir l'Association du SIAM dans un communiqué, notant qu'un million de visiteurs sont également attendus.

Le Salon est organisé autour de 10 pôles différents et va abriter 300 conférences sur les différentes thématiques liées à l’actualité agricole, indique la même source, ajoutant que les visiteurs du SIAM auront l’occasion de découvrir des concours des différentes races au pôle Élevage, des animations, Ring & Show, équestres ainsi que plusieurs autres spectacles.

Le Grand Prix Hassan II pour l'invention et la recherche dans le domaine agricole, une Remise des prix "meilleure qualité des huiles d’olives vierges extra" ainsi que la cérémonie du Grand prix national de la presse agricole et rurale seront organisés comme chaque année pendant le SIAM, rappelle-t-on.

L'Association souligne, par ailleurs, que la Suisse, l’une des économies les plus compétitives au monde, est accueillie pour la première fois en tant qu’invité d’honneur au SIAM, ajoutant que près de la moitié du territoire suisse est exploité dans l’agriculture, qui fournit à son tour plus de la moitié des biens alimentaires consommés en Suisse.

Ce pays, qui est également leader de la production agroalimentaire, accorde une grande importance à la recherche et au développement et y consacre chaque année plus de 18,5 milliards de francs suisse CHF (près de 180 milliards de dirhams), soit près de 3% de son PIB, selon la même source.

Le Conseil d'administration de l'Association du SIAM a fait le point sur la précédente édition du SIAM qui a attiré plus d’un million de visiteurs. L’édition 2018 a accueilli les Pays-Bas comme pays à l’honneur et a connu l’organisation de 33 conférences et 21 signatures de conventions. Elle a été couverte par plus de 500 médias nationaux et internationaux.