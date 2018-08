© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement turc vient de demander formellement à l’OMC l’ouverture d’une consultation avec les Etats-Unis au sujet des sanctions économiques américaines prises à l’encontre de la Turquie. Ankara juge ces sanctions incompatibles avec les règles de l'organisation.

Le bras de fer se poursuit entre Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, et Donald Trump, qui a récemment pris des sanctions économiques contre Ankara. Dans l’une de ses publications de ce 20 août sur son site internet, Le Monde nous apprend que la Turquie conteste les taxes américaines sur l’acier et l’aluminium à l’OMC.

En effet, Ankara a officiellement demandé ce lundi 20 août l’ouverture d’une «consultation» avec les Etats-Unis devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à propos des droits de douane de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium. La Turquie estime notamment que les mesures prises par l’administration Trump sont «incompatibles avec un certain nombre de dispositions de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994».

Le Monde rappelle d’ailleurs que de nombreux membres de l’OMC ont déjà saisi l’institution pour contester les taxes américaines, notamment l’Union européenne, la Chine, la Russie, la Suisse, le Mexique et le Canada. Notons que cette démarche de la Turquie représente la première étape du processus de règlement des différends devant l’OMC. En cas d’échec de cette démarche, Ankara pourra demander à l’OMC de constituer une instance d’arbitrage, ce qui va donc donner lieu à un long et coûteux processus, qui pourrait même durer des années, fait remarquer le quotidien.

Pour rappel, la Turquie, en guise de représailles, a déjà adopté des mesures de rétorsion à l’égard des Etats-Unis pour protester contre la hausse des droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Ainsi, le gouvernement turc a pris une large gamme de mesures visant des produits américains tels que les véhicules de tourisme, dont les tarifs douaniers s’élèvent désormais à 120%, certaines boissons alcoolisées (140%), le tabac (60%) ou encore le riz et certains produits cosmétiques. Le Monde rappelle que c’est la détention en Turquie du pasteur américain Andrew Brunson, depuis plus d’un an, et qui est désormais assigné à résidence, qui a déclenché l’ire de Washington.