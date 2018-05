© Copyright : DR

Kiosque360. Avec 78% des voix, l’ancien ministre des Affaires étrangères revient aux affaires en tant que patron des patrons. Il hérite d’une Confédération qui a su s’imposer comme l’unique syndicat des employeurs.

Salaheddine Mezouar est le nouveau patron des patrons. En effet, l’ancien ministre des Affaires étrangères et ex-patron du RNI a été élu à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), annonce L’Economiste dans son édition du 23 mai. Mezouar a obtenu 77,96% des voix et succède ainsi à Miriem Bensaleh-Chaqroun, qui a dirigé le patronat pendant deux mandats. Mezouar formait un binôme avec Fayçal Mekouar. Le duo était opposé à Hakim Marrakchi et Assia Benhida.

Le quotidien revient également sur le discours "punch" de Miriem Bensaleh. "Nous avons milité afin de bâtir un patronat innovant qui rassemble les petites, moyennes et grandes entreprises dans toutes les régions", a déclaré la patronne de la CGEM, dont le mandat a pris fin. Dans son discours, la désormais ex-patronne des patrons a rappelé que la force de la Confédération résidait d’abord dans son statut de représentant des employeurs. "Ce statut ne nous a pas été offert, il nous a fallu nous battre", a-t-elle souligné.

"La CGEM est avant tout une force de proposition, une organisation au service d’une cause nationale, celle des entreprises", a également souligné Miriem Bensaleh-Chaqroun, appelant au passage à une meilleure implication pour "faire émerger une nouvelle croissance économique".