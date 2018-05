© Copyright : DR

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a un nouveau boss. Entre Mezouar et Marrakchi, le patronat marocain a choisi le successeur de Miriem Bensalah-Chaqroun.

On l’attend depuis des mois, on en discute depuis des semaines, et le suspens est à son apogée depuis quelques jours. A croire qu’il n’aurait finalement pas d'issue. Mais, ce mardi 22 mai, le patronat marocain a fait son choix. Et le nouveau président de la CGEM est Salaheddine Mezouar, avec son colistier Faïçal Mekouar. C'était au détriment du duo Hakim Marrakchi-Assia Benhida.

Ainsi se sont exprimées les urnes, et le score est largement en faveur de Mezouar. Sur un total de 6635 voix (sur 6721 inscrites), 5.173 voix se sont exprimées pour l'ancien ministre des Affaires étrangères. Marrakchi, lui, n'a finalement obtenu que 1.432 voix, mais il n'aura pas démérité. C'est une des rares fois où une véritable compétition a eu lieu pour briguer la tête du patronat. Sitôt annoncé vainqueur, Mezouar, ému, est monté sur l'estrade.

"Vive le Maroc. Vive la CGEM. Vive la démocratie", a-t-il déclaré d'emblée, affirmant que cette victoire était le couronnement d'un processus riche, en débats, et en échanges, en démocratie interne". "Maintenant, nous allons aborder une nouvelle étape. Les défis sont multiples, le contexte est difficile. Mais le Maroc, ses institutions et aussi le secteur privé sont toujours là pour relever les défis. Nous avons fait le choix à travers notre démarche d'aller vers tous. Il faut maintenir l'élan", a-t-il conclu.