La Mutuelle agricole marocaine d'assurance (MAMDA) a débuté l'opération d'indemnisation des agriculteurs des zones déclarée sinistrées. Une enveloppe globale de 500 millions de dirhams a été allouée pour ce faire. Les détails.

La MAMDA, au terme de la campagne d'évaluation menée conjointement avec le ministère de l'Agriculture, a débuté l'opération de paiement des indemnisations pour les agriculteurs concernés, au titre de la campagne agricole 2018-2019, nous apprennent des sources sûres.

Résultat de l’assurance Multirisque Climatiques mise en place en 2011, cette opération annuelle concerne les cultures céréalières (blé tendre, blé dur, maïs et orge) et légumineuses (fèves, lentilles, petits pois, pois chiches, haricots) sur l’ensemble du territoire marocain et couvre contre les risques climatiques suivants: sécheresse, excès d’eau, grêle, gel, vents violents, vents de sable.

Ce dispositif couvre aujourd’hui 1 million d’hectares et concerne plus de 40.000 agriculteurs, opérant majoritairement dans les cultures céréalières.

En 2016, la MAMDA avait indemnisé les agriculteurs qui avaient souscrit à sa police d'assurance dédiée, pour un total 1 milliard de dirhams.

En juillet 2019, la MAMDA a démarré l’indemnisation des agriculteurs des zones déclarée sinistrées pour une enveloppe globale de 500 millions de dirhams.

Ce processus d’indemnisation repose sur un dispositif global initié et encadré par le ministère de l’Agriculture lequel, conjointement avec le ministère des Finances, procède à la «déclaration communale», après évaluation des rendements des zones potentiellement sinistrées.

Cette évaluation est effectuée conjointement par le ministère de l’Agriculture et les experts de la MAMDA. Une commune est ainsi déclarée sinistrée lorsque le rendement de la campagne agricole est inférieur à un référentiel historique sur 10 années.

La cotisation moyenne des agriculteurs au titre de la campagne agricole 2018-2019 est de 28 dirhams par hectare.

L’indemnisation moyenne payée par la MAMDA aux agriculteurs sinistrés est, quant à elle, de 615 dirhams par hectare.

A ce jour, plus de 20.000 agriculteurs ont perçu leurs indemnisations, à travers le réseau des bureaux de la MAMDA.