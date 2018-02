© Copyright : DR

Après les hydrocarbures, la pêche et l'agriculture, la famille Derham diversifie son activité en se lançant dans la promotion immobilière.

Après les stations-service, Dahmane Derham investit la promotion immobilière. Le président d’Atlas Sahara vient en effet de créer une nouvelle société qui sera spécialisée dans l’immobilier. Elle aura, selon Maghreb confidentiel, comme dénomination Atlas Sahara Immobilier. La même source ajoute que la nouvelle entité sera basée à Laâyoune, mais qu'elle pourrait développer ses projets dans tout le Royaume.

Le capital de cette société est détenu par Derham Holding qui regroupe les intérêts de ce clan familial.

L’immobilier viendra donc s’ajouter à la liste des secteurs investis par la famille Derham et qui comprend, en plus de la distribution d’hydrocarbures, la pêche et l'exportation de primeurs vers l’Europe.

Maghreb Confidentiel rappelle, par ailleurs, que l’enracinement du clan Derham dans le Sud s'affaiblit actuellement, notamment à cause d'une forte concurrence avec la famille Ould Rchid. L’investissement dans l’immobilier lui permettra donc d'élargir sa zone d'implantation en visant d’autres régions du Royaume.