Miami sera la quatrième destination servie par la RAM en Amérique du Nord, après New York, Washington et Montréal.

Le premier vol régulier reliant Casablanca à Miami pourrait avoir lieu l’année prochaine. L’information a été rapportée par un média local, The Next Miami. «Une demande a été déposée dans ce sens la semaine dernière auprès du département américain du transport international», nous confie une source au sein de la RAM.

La compagnie nationale souhaite recevoir le feu vert des autorités américaines le plus tôt possible pour ainsi activer les démarches de promotion et de commercialisation de la nouvelle destination. Les vols vers Miami seront opérés par Boeing 787 et devraient démarrer le cas échéant en avril 2019.

En Amérique du Nord, seuls les aéroports de Montréal, New York JFK et Washington Dulles, sont à ce jour servis par le transporteur marocain. Miami sera ainsi la destination des vols transatlantiques les plus longs assurés par Royal Air Maroc.