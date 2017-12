© Copyright : Le360

La Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites (CIMR) s’ouvre aux particuliers. Tous les Marocains peuvent souscrire à la solution «Moustakbal individuel». Les détails.

La Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites s’ouvre aux particuliers. Plus besoin de passer par votre employeur pour bénéficier de la pension une fois que vous avez atteint l’âge de la retraite.

Cette nouvelle solution baptisée «Moustakbal individuel» se caractérise par une certaine souplesse. «Tout se passe via une plateforme digitale sur internet et les affiliés à la CIMR peuvent cotiser à partir de 200 dirhams et peuvent choisir la périodicité qu’ils souhaitent. La cotisation peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. L’affilié est informé de la date de prélèvement 5 jours avant l’opération; il peut choisir de revoir à la baisse le montant de la cotisation et il peut aussi résilier son contrat à tout moment», explique Khalid Cheddadi, président-directeur général de la CIMR.

Autre avantage de cette solution innovante, l’affilié peut choisir de déduire ou non des impôts de sa cotisation.

La CIMR a lancé une souscription confidentielle depuis le 1er janvier 2017, et près de 230 intéressés ont déjà adhéré. «Nous attendions le changement de nos statuts pour pouvoir l’annoncer officiellement», ajoute Khalid Cheddadi.

Cette solution nouvelle proposée par la CIMR est ouverte à tous sans condition. Dès l’âge adulte, tous les Marocains peuvent souscrire et choisir l’âge de la retraite, même à partir de 50 ans.