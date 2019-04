© Copyright : DR

Kiosque360. Le régime de retraite doit être réformé. Faut-il tout chambouler, recourir à un régime en annuité, en points ou en comptes notionnels? De toute façon, la retraite devra être portée à 63 ans à raison de 6 mois par an.

Ce n’est pas nouveau: il est nécessaire de réformer le régime actuel de retraite des salariés du privé, dont le régime est géré par la CNSS. Dans son édition du jour, L’Economiste revient sur les conclusions de l'étude commanditée auprès d’un cabinet de conseil de la place par la Caisse.



S’il n’y pas d'urgence, la réforme est obligatoire pour préserver l’équilibre et la pérennité du régime. «Les premiers déficits sont attendus dans 5 ans et l'épuisement des réserves en cas de statu quo en 2039», se désole le journal. Parmi les raisons invoquées, «la faiblesse des pensions» due aux niveaux de contribution individuelle, à l'absence de revalorisation des pensions pour les retraités actuels et de revalorisation du plafond des cotisations pour les futurs retraités.



L’Economiste évoque également l’inefficacité du régime actuel: «Une large proportion des cotisants actuels ne percevra pas de pension faute d'avoir atteint la durée de cotisation exigée». Mais également son inégalité car «il pénalise les carrières longues et produit des taux de rendement internes qui peuvent varier du simple au double selon les profils de carrière». Autre aspect à revoir, le mode de gestion des réserves «qui n'obéissent ni à un mode de gestion assurant une optimisation des rendements des actifs dans le respect des règles prudentielles ni à une gestion actif-passif efficiente».



Une fois ces constats établis, trois scénarii se profilent. Le journal parle d’un régime en annuité (multiparamétrique) qui consiste en une refonte complète, un régime en points avec deux tranches de cotisations et un régime en comptes notionnels (chaque assuré est titulaire d’un compte individuel et le régime est géré par répartition) où l’âge n’a pas d’incidence.



Toujours est-il, «les trois scénarios tiennent compte de l'allongement de l'espérance de vie. Le régime en annuité et en points ciblent le passage progressif à un âge de départ à la retraite de 63 ans à raison de 6 mois par an», prévient le journal.