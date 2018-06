© Copyright : DR

Kiosque 360. La poursuite de la réforme du système de retraite est inévitable. Le gouvernement a ainsi lancé une étude pour déterminer les divers scénarios possibles. Les détails.

Le gouvernement compte poursuivre la réforme des retraites en vue de mettre en place deux pôles. Après la réforme de la Caisse marocaine des retraites (CMR) qui a été accouchée aux forceps par le précédent Exécutif, le gouvernement entend passer à la seconde phase, nous apprend Les Ecos dans son édition du 11 juin.

Aucun calendrier n'est encore fixé, mais les préparatifs pour baliser le terrain à la réforme structurelle ont été lancés. Le ministère de l'Economie et des finances, le département du Travail et de l'insertion professionnelle, celui de la Réforme de l'administration et de la fonction publique ainsi que l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ont ainsi entamé la réalisation d'une étude technique visant à élaborer une approche précise et à déterminer le cadre général de la réforme du système de retraite, pour répondre aux orientations de la Commission nationale.

L'objectif est de déterminer les scénarios possibles de regroupement des caisses dans un système de retraite bipolaire, afin d'aboutir à un régime de retraite unique à long terme. Le cahier des charges de cette étude a été finalisé et l'appel d'offre sera lancé avant la fin de cette année.

Cela permettra de tracer la voie à la réforme globale qui devra être ficelée selon une loi cadre. Le texte devra préciser les étapes majeures pour la convergence vers deux pôles, en déterminant les principes directeurs de la réforme globale du régime de retraite et en établissant un échéancier précis pour sa mise en œuvre. L'accélération de la cadence s'impose, car la première partie de la réforme demeure insuffisante.