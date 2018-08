© Copyright : DR

La nouvelle formalité devrait se traduire par une réduction du délai de traitement des demandes de restitution de l’IR.

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé avoir conclu un partenariat avec CIH Bank portant sur la mise en place d'une procédure plus simple et plus rapide de restitution de l’impôt sur le revenu (IR) sur les intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction à crédit d'un logement pour l'habitation principale.



Dans le cadre de cette procédure simplifiée, la banque se positionne en tant qu'unique et seul interlocuteur dans la mesure où le citoyen dépose sa demande de restitution directement à la banque qui se chargera par la suite des formalités administratives auprès de la DGI et de la Trésorerie Générale. Selon la DGI, cette procédure offre plusieurs avantages, notamment la réduction du délai de traitement des demandes de restitution de l'IR et le nombre réduit des documents à présenter pour le dossier restitution.