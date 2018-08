© Copyright : DR

Kiosque360. Renovotel ne donne pas les résultats escomptés. Les financements du fonds pour la rénovation des hôtels ne dépassent pas les 80 millions de dirhamsalors qu’ils devaient atteindre 1,3 milliard de dirhams.

Le fonds pour la rénovation des hôtels ne prend pas. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que le Renovotel 3, dispositif de cofinancement des investissements destinés à l’hôtellerie, est loin d’être un succès. Il est destiné aux projets de rénovation, de repositionnement de produit et d’amélioration de la qualité mais il exclut les extensions de capacités. Cette année, le journal assure que le dispositif privilégié les petites structures, lui qui est doté de 500 millions de dirhams de capital. Or le budget initial qui devait être mobilisé s’élevait à 1,3 milliard de dirhams pour quelque 16.000 lits.



L’Economiste assure qu’il ne s’agit pas d’un financement sec mais plutôt d'un cofinancement avec un taux bonifié à 2% associé à un crédit bancaire. Ceci dit, le dispositif ne donne pas les résultats escomptés. Il faut dire qu’à peine 9 établissements en ont bénéficié sur la période 2013-2016. Cela représente une enveloppe de 34,5 millions de dirhams associés à 43,7 millions de dirhams de crédits classiques.

C’est donc pas plus de 5% de l'objectif de départ, soit à peine 1.876 lits rénovés (12% des 16.000 lits prévus). L’étude commanditée par le ministère de tutelle qui a coûté 5 millions de dirhams, a permis de déterminer les causes sans apporter de solution. Ainsi, la première cause du fiasco réside dans les conditions d’éligibilité qui ne sont pas claires, ainsi que le taux de crédit appliqué.