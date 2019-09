© Copyright : DR

Les professionnels de l’artisanat se préparent activement pour la 4e édition du Salon international du bois de Meknès. Afin de booster le secteur, la Chambre de l’artisanat de la région entend institutionnaliser et professionnaliser ce salon pour en faire une vitrine internationale.

La région de Fès-Meknès veut donner une dynamique plus importante au secteur de l’artisanat local. C’est le quotidien Les Inspirations Eco qui rapporte l’information dans sa publication du jour.

Revenant sur la quatrième édition du Salon international du bois de Meknès, le journal indique la Chambre d’artisanat de la région planche sur les derniers préparatifs de cet événement, qui se tiendra du 27 septembre au 6 octobre 2019. Rendez-vous très attendu par les professionnels, l’événement est placé sous le thème: «La valorisation de l’artisanat du bois et la préservation de ses arts traditionnels». On apprend qu’il y aura des journées de démonstration, des ateliers professionnels et d’animations…

Aujourd’hui, les organisateurs de cet événement, au rang desquels la Chambre de l’artisanat de la région, ont indiqué qu’ils travaillent en vue d’institutionnaliser et professionnaliser ledit salon en lui accordant une autonomie financière. Ainsi, à partir de la 6e édition, le salon sera financé uniquement par les professionnels, en partenariat avec le secteur privé. On apprend que plusieurs conventions de partenariat seront signées entre la Chambre de l’artisanat de Fès-Meknès et le Sénégal (invité d’honneur).

Les Inspirations Eco indique cette édition sera aussi marquée par l’organisation de plusieurs conférences et tables rondes autour de la filière du bois et des moyens susceptibles d’accélérer son développement. De même, plusieurs séances de formation dans l’e-commerce et l’utilisation des nouvelles technologies dans le processus de fabrication seront aussi organisées au profit des artisans.