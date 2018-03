© Copyright : DR

Les exportations espagnoles ont atteint un record historique en 2017 pour passer à 277,126 milliards d'euros avec une augmentation de 8,9% par rapport à l'année précédente.

Ces chiffres ont fait de l'Espagne le pays le plus dynamique de l'Union européenne dans son ensemble et de la zone euro, en particulier, selon le Club pour l'internationalisation des PME qui cite des données officielles du ministère de l'Economie. Tous les secteurs, à l'exception de l'industrie automobile -dont les ventes étaient similaires à celles de 2016-, ont augmenté leurs exportations vers le marché international, où l'Union européenne reste la principale destination avec 65,7% des exportations totales et une croissance de 8%, précise-t-on de même source.

Les principaux pays vers lesquels l'Espagne a exporté en 2017 étaient l'Argentine (51%), le Nigeria (28,7%), la Chine (24,4%), l'Australie (21,4%), le Maroc (15,7%), l'Indonésie. (15,6%), les Philippines (13,5%), le Mexique (12,2%), le Canada (10,6%), la Turquie (10,6%) et les États-Unis (10%).

Analysant cette performance, le président du Club, Pedro Morera, a souligné que si ces chiffres "sont bons pour les 150 entreprises espagnoles qui exportent le plus vers les marchés étrangers, il nécessaire et fondamental de soutenir aussi les petites entreprises à internationaliser leurs marchés".

Bien que la ligne de croissance soit positive, "les petites et moyennes entreprises devraient contribuer davantage à la balance commerciale" afin de permettre à l'Espagne d'égaler des pays comme l'Allemagne ou la France, a jugé Morera. Pour cette raison, Morera a fait valoir que le principal défi pour ces PME est "d'élargir leurs marchés des ventes".

Les PME qui veulent exporter pour la première fois sur les marchés internationaux "doivent présenter un produit compétitif, être dotées d'un esprit d'innovation et savoir conclure un bon contrat de vente", des créneaux où elles peuvent être accompagnées par le Club, a assuré Morera.

Le Club pour l'internationalisation des PME espagnoles s'assigne pour objectifs, selon son président, d'aider les entreprises à commencer à s'internationaliser et de soutenir celles qui opèrent déjà sur les marchés étrangers pour améliorer et optimiser leur activité internationale.