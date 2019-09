© Copyright : DR

Kiosque360. Marrakech réalise un été record concernant les arrivées de touristes, avec d’importants niveaux d’affluence en juillet et août. Le taux d’occupation atteint 63% au premier semestre.

L’été a été bénéfique à Marrakech. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que la ville ocre a encore, cet été, enregistré des records d'affluence en juin, juillet et août. La cité a vu passer pas moins de 1,3 million de touristes au terme du premier semestre. Sur le seul 6e mois de l’année, la hausse des arrivées a atteint 42% et celle des nuitées 29%. Une véritable explosion pour le journal qui soutient que la destination profite du dynamisme du tourisme mondial et d’une demande en provenance de nombreux marchés traditionnels et émergents.

Le quotidien cite, parmi ces marchés, l’Espagne qui profite de l’arrivée du tour opérator espagnol Globalia qui a boosté la destination avec 2 hôtels et une ligne aérienne. A cela s’ajoute la demande interne qui a maintenu sa vigueur. Plus globalement, L’Economiste relève la performance du marché européen avec une hausse de plus de 800.000 arrivées en 6 mois. La France, le Royaume-Uni et l’Espagne sont en tête. Le marché américain est aussi dynamique. La Chine également.

Dans ce contexte, les prévisions pour l’année sont plus que positives. Il n’y a qu’à voir le taux d’occupation, unique et véritable indicateur de la santé du tourisme à Marrakech. Il a culminé à 63% à fin juin. Même s’il a favorablement évolué, ce taux pourrait être encore plus élevé. Selon le journal, les professionnels du tourisme de la ville travaillent actuellement pour le porter à 70% à court terme.