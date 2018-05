© Copyright : DR

Tournant majeur dans la course à la présidence de la CGEM: candidat malheureux, Khalid Dahami apport son soutien "à titre personnel" au tandem Mezouar-Mekouar. Mais ce n'est pas fini.

Khalid Dahami, dont la candidature en binôme avec Narjiss Loudiyi a été rejetée par le Conseil d’administration de la CGEM, sort de son silence à la veille de l’élection du nouveau président de la CGEM prévue ce mardi 22 mai. En gros, il apporte son soutien au tandem Mezouar-Mekouar, mais entend bien lutter jusqu'au bout pour faire valoir la légitimité de sa candidature.

«Le comité électoral présidé par le médiateur et dont les membres sont le président de la commission juridique, le président de la commission fiscale, un président de fédération et un président de régions se sont réunis et ont conclu que notre dossier de candidature était irrecevable pour vice de forme. Suite à la présentation des conclusions des travaux de ce comité devant le Conseil d’administration du 16 avril 2018, et après un long débat, ce dernier a entériné la décision de non recevabilité de notre dossier de candidature », souligne Dahami dans un long communiqué rappelant les tenants et aboutissants de sa candidature.

Et d’ajouter: «nous avons contesté et rejeté cette décision. Une procédure est en cours devant la Justice». Cela ne l’empêche pas d’exprimer sa satisfaction face au déroulement de la campagne électorale opposant le binôme Mezouar-Mekouar au duo Marrakechi-Benhida. Nous avons eu droit, dit-il, à une campagne électorale animée et dynamique. «Demain sera pour nous, les CGEM-istes, une date de changement, un nouvel élan pour nous tous, un moment de rencontre avec nos amis les adhérents de toutes les régions du Royaume», affirme le président de la Fédération du commerce et services affiliée à la CGEM.

Dahami ne manquera pas d’annoncer à la fin du communiqué son «soutien absolu» et «à titre personnel» au binôme Mezouar-Mekouar. Une caution de plus, s'il en faut, à un duo parti d'ores et déjà favori pour l'emporter, même si ce sera au urnes de parler, demain mardi 22 mai. Rendez-vous est donc pris.