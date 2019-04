© Copyright : DR

Ce mercredi 10 avril, IDEO Factory ouvre la voie à de nouvelles applications de la réalité virtuelle en officialisant le lancement de l’Immersive Learning comme outil pédagogique. Le360 a testé un des modules de formation pour vous retranscrire au mieux cette expérience inédite.

Mais qu'est-ce donc que l’"Immersive Learning"? Le terme peut intriguer, en effet. L'immersive learning, c'est une technique de formation qui consiste à plonger l’apprenant, le formateur, ou la nouvelle recrue dans un environnement virtuel qui se rapproche le mieux de la réalité professionnelle et des responsabilités qui lui incomberont -dans la réalité cette fois-ci.

En reconstituant le milieu professionnel ou l’univers de travail de la cible de la formation à travers des images en 3D et à 360°, l’Immersive Learning crée une simulation stimulante ayant pour but d’immerger la personne en formation afin de stimuler sa mémoire visuelle mais également ses sensations, activant par là même les zones les plus puissantes de notre mémoire.

Oussama Esmili, fondateur et directeur général d’IDEO Factory, qui introduit cette technologie au Maroc, est fier d’annoncer, au cours d'une conférence de presse dédiée à Casablanca, que ces nouvelles modalités de formation sont «inscrites dans notre époque mais également dans la durée» car celles-ci proposent «une interactivité qui permet à la mémoire d’être stimulée par la vue et par le ressenti».

Le lancement de l’Immersive Learning est le fruit d’un partenariat entre IDEO Factory et Immersive Factory, spécialiste européen de la formation outillant la réalité virtuelle.

Une fois au sein de la simulation, l’apprenant se retrouve ainsi dans une sorte de bac à sable où il peut expérimenter des solutions, se préparer aux aléas imprévisibles et ressentir les risques et les dangers liés à une activité professionnelle donnée, tout cela dans un univers virtuel où l’erreur n’a pas de coût. C'est l'apprentissage qui compte.

Limitée dans un premier temps au domaine des chemins de fer, de l’aviation ou encore du nucléaire, l’Immersive Learning et ses applications se sont, depuis, élargis et adaptés à tous les secteurs d’activité. Le domaine de prédilection reste néanmoins l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement (HSE), pour la facilitation que cette technologie permet concernant la gestion des risques professionnels en entreprise.

Olivier Pierre, fondateur d’Immersive Factory, révèle, de son côté, qu’au fil des années et des expériences, cette entreprise a réussi à cumuler «une expérience particulièrement intéressante dans l’application de la réalité virtuelle à des domaines où celle-ci était peu conventionnelle».

En plus de disposer d’un catalogue de modules de formation prêt à l’emploi dans le domaine du HSE, dont il est spécialisé, Immersive Factory propose également des solutions sur mesure adaptés à l’environnement de travail propre à chaque entreprise.

Olivier Pierre indique à cet égard que cette état de fait leur a permis de réaliser «l’impact comportemental que ce type de formation possède», et qui fait toute la différence avec les formations conventionnelles qui peinent toujours à atteindre cet effet sur le comportement des personnes formées.

La mise en situation, faite par Le360, permet de dire sans hésiter que le qualificatif "d’immersive" est mérité, tant l’on se sent directement plongé dans l’environnement simulé.

Oubliez ces simulations vieillottes qui finissaient par vous donner le vertige, l’Immersive Learning est réellement une réalité virtuelle, en son sens le plus réel qui soit.