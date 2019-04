© Copyright : DR

Kiosque360. L’Exécutif se mobilise d’ores et déjà pour le mois sacré de ramadan qui approche. L’objectif du gouvernement est de mettre en place les mécanismes nécessaires pour prévenir la flambée des prix de certains produits de première nécessité et garantir la qualité des produits.

Le mois sacré de ramadan approche et le gouvernement est d’ores et déjà au four et au moulin, nous apprend Les Inspirations Éco dans sa livraison du jour. Le quotidien indique ainsi qu’une réunion a été présidée hier par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Nouredine Boutayeb, en présence des représentants des ministères concernés et des chefs de division des affaires économiques et de coordination dans les différentes préfectures et provinces du royaume, pour faire le suivi de la situation de l’approvisionnement du marché national et des prix, en particulier pour les produits à forte demande pendant le mois de ramadan. Il s’agissait surtout de s’entretenir des moyens à mettre en œuvre pour orienter les interventions des services et commissions chargés du contrôle et de la protection du consommateur, en vue d’élaborer des mécanismes de suivi et de coordination entre les diverses administrations et instances concernées au niveau central et territorial.

On apprend aussi que les données actualisées fournies par les responsables des départements ministériels et des institutions concernés, ainsi que les représentants des préfectures et provinces, montrent que la situation de l’approvisionnement des marchés dans les différentes préfectures et provinces du pays se caractérise par une offre abondante répondant à tous les besoins, notamment concernant les denrées et produits les plus consommés, avant et pendant le ramadan. Selon Les Inspirations Éco, les prix des produits de première nécessité restent, dans l’ensemble, stables et observent la tendance habituelle, avec quelques changements au niveau des prix de certains produits par rapport à l’année dernière.

Cependant, même si les indicateurs montrent des signaux rassurants, les autorités, précise le journal, entendent rester mobilisées en vue de garantir le suivi régulier de l’état des marchés, l’efficacité des canaux de distribution et la préservation du pouvoir d’achat, de la sécurité et de la santé des citoyens. Dans ce sens, le ministre délégué, Nouredine Boutayeb, a ordonné l’organisation de réunions de coordination intensives au niveau des régions et des provinces sous la supervision des walis et gouverneurs, en vue de mobiliser l’ensemble des services concernés.

Les Inspirations Éco rapporte également que le numéro de téléphone national 5757 permettra aux consommateurs, dans les différentes régions du royaume, de prendre contact avec les cellules de permanence mises en place dans les préfectures et provinces dans le but de recueillir les plaintes et observations relatives à l’approvisionnement des marchés, à la qualité et à la sécurité des produits exposés à la vente, aux prix…