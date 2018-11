© Copyright : DR

Kiosque360. La RAM semble être dans une bonne dynamique. En plus d'étendre son réseau entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, elle se dote d'une nouvelle flotte de Boeing. Les détails.

Ça bouge! La Royal Air Maroc (RAM) lancera, à partir d'avril prochain, trois nouvelles liaisons au départ de Casablanca vers trois capitales, en l'occurence Amman (Jordanie), Abuja (Nigeria) et Vienne (Autriche), rapporte Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 8 novembre.

Selon le PDG de la compagnie, Abdelhamid Addou, dans une déclaration à la MAP, “la RAM mise sur le lancement de ces nouvelles liaisons pour cibler de nouveaux clients arabes, européens et africains et renforcer ainsi la place de la compagnie comme transporteur incontournable, particulièrement sur le plan africain”. Ainsi, la réouverture de la ligne Casablanca-Amman parallèlement au lancement de la liaison Casablanca-Miami “devra nous conforter dans notre objectif d'élargir notre clientèle arabe et de contribuer ainsi à renforcer l'attrait touristique du Maroc”.

Concernant Casablanca-Abuja, cette connexion a pour objectif d'étendre le réseau africain de la RAM et de raffermir ainsi le positionnement de la compagnie sur le continent.

De plus, la RAM procédera, entre décembre et février prochains, à l'acquisition de 9 avions Boeing (787 et 737) pour renforcer sa flotte et accompagner la dynamique croissante des activités de la compagnie sur tous les plans.