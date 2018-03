© Copyright : DR

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce mercredi 7 mars un prêt de 40 millions d’euros destiné au financement du projet d’extension de la deuxième ligne du tramway de Rabat-Salé.

L’accord de ce prêt, bénéficiant de la garantie de l’Etat marocain, a été signé par Flavia Palanza, directrice des opérations de la BEI, et Saïd Zarrou, PDG de la Société du tramway de Rabat-Salé (STRS) et directeur général de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg. Ce financement, selon un communiqué officiel de la BEI, porte sur les travaux d’extension de la ligne 2 du réseau du tramway de Rabat-Salé, sur une longueur d’environ 7 km comprenant 12 stations (4 arrêts à Rabat et 8 arrêts à Salé).

Selon la BEI, le prêt comprend également le cofinancement de l’acquisition du matériel roulant nécessaire à l’exploitation future du réseau, soit 11 rames en composition double. En renforçant l’attractivité du réseau du tramway sur la ligne 2, indique le communiqué, le projet anticipe un accroissement de 35% de la fréquentation de cette ligne, induisant une réduction du trafic routier d’environ 10.000 voitures par jour.

Ce report modal devrait générer une économie d’environ 4.500 tonnes de CO2 par an, contribuant à faire de Rabat-Salé une ville moins émettrice de gaz à effet de serre, en ligne avec les engagements du royaume dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. Il est à rappeler que le réseau actuel du tramway de Rabat Salé comprend deux lignes d’une longueur totale de 20 km répartis sur 31 stations. Depuis sa mise en service, ce réseau a enregistré une fréquentation totale de 197 millions de voyageurs et transporte quotidiennement plus de 110.000 usagers.