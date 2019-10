© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

L'Office national des chemins de fer et l'Institut de Formation Ferroviaire organisent, en partenariat avec l'Union Internationale des Chemins de Fer, la 5ème édition du Congrès mondial sur la formation ferroviaire qui se déroulera du 9 au 11 octobre 2019 à l'École Mohammedia d'Ingénieurs à Rabat.

Organisé pour la première fois dans un pays en dehors de l'Europe, ce congrès mondial rassemble plus de 200 participants représentants les cinq continents qui vont débattre autour de la thématique: «la valorisation de l'enseignement et de la formation professionnelle dans le secteur ferroviaire et le développement de son écosystème».

Cette rencontre internationale constituera un rendez-vous où décideurs, experts ferroviaires, universitaires, chercheurs vont partager les meilleures pratiques et approches en matière de formation ferroviaire et de développement des compétences du capital humain ainsi que des opportunités d'intégration des nouvelles technologies et des systèmes innovants.