© Copyright : DR

L’événement se tient, ce mercredi 30 avril à Rabat, à l’initiative conjointe de Bank Al-Maghrib et de l'Alliance pour l'inclusion financière (AFI).

La conférence internationale sur la finance verte réunit plus de 100 régulateurs et décideurs issus de plus de 40 pays. L’occasion pour les régulateurs d'explorer les politiques, les stratégies émergentes et les avancées réalisées dans le domaine de la finance inclusive et d’étudier la contribution que ces politiques pourraient apporter à l'action climatique mondiale.



Compte tenu de sa position de leader de la technologie verte et de la finance durable sur le continent africain, le Maroc est l’un des pays les mieux placés pour abriter une telle conférence et réunir les acteurs du secteur financier au niveau régional et international. «La réalisation du treizième objectif de développement durable [considérer d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions], nécessite un leadership fort, un engagement ferme des acteurs du secteur financier ainsi qu'une étroite collaboration entre les secteurs public et privé et les institutions internationales», a affirmé Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib. Et d’ajouter: «en tant que précurseurs mondiaux, les membres de l'AFI sont appelés à intégrer cette nouvelle composante dans leurs politiques, réglementations et stratégies nationales afin de renforcer la résilience et atténuer l'impact de l'urgence climatique».

Pour Dr Alfred Hannig, directeur exécutif de l'AFI, la conférence mondiale sur la finance verte inclusive ambitionne de créer un espace d’échange et de collaboration autour des méthodes qui permettront aux décideurs et régulateurs financiers d’utiliser la finance verte inclusive pour résoudre les effets de l’urgence climatique. Cette action, a-t-il ajouté, requiert un engagement qui dépasse les frontières et les institutions.

La politique de financement vert inclusif repose sur quatre piliers qui fournissent aux régulateurs et aux décideurs financiers une typologie des options politiques disponibles. Ces piliers, nommés les «4P» du financement vert inclusif, sont: Prestations, Promotion, Protection et Prévention. Certes, des progrès évidents ont été réalisés à cet égard, mais la sensibilisation et le renforcement des capacités du secteur financier dans ce domaine, en particulier les banques centrales, demeurent impératifs.



La finance verte inclusive fait partie intégrante du domaine d’action de trois groupes de travail de l'AFI et s'inscrit dans l'agenda du Groupe de travail sur la finance verte inclusive (IGFWG). Elle vient en complément des politiques et stratégies de financement vert du secteur financier mondial, telles que le Réseau pour l’écologisation du système financier (NGFS) et le Mécanisme d’échange entre pairs concernant l’action climatique(CAPE).



En septembre 2017, les institutions membres de l'AFI ont ratifié l'Accord de Sharm El Sheikh sur l'inclusion financière, le changement climatique et le financement vert, et ce lors du Forum mondial sur les politiques d'inclusion financière (GPF) tenu à Sharm El Sheikh en Egypte. S'appuyant sur cet engagement, le programme d'action a été formalisé en novembre 2018 lors de la conférence tenue à Fidji sur la finance verte inclusive.