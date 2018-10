© Copyright : DR

Kiosque360. L’ancien ministre de l’Economie et des finances appelle à s’ouvrir davantage à l’Asie. Pour Fathallah Oualalou, il ne fait aucun doute que cette partie du monde sera la plaque tournante de l’économie mondiale dans toutes prochaines années. Voici ses arguments.

Fathallah Oualalou appelle s’ouvrir à l’Asie. Dans une interview accordée au journal Aujourd’hui Le Maroc de ce mardi 30 octobre, l’ancien ministre de l’Economie et des finances livre sa vision des enjeux actuels du monde, les mutations en cours, la place du Maroc sur l’échiquier international… Il estime ainsi que pour les 30 prochaines années, les tendances sont assez claires à commencer par la grande confrontation économique et certainement géopolitique entre la Chine et les Etats-Unis. L’autre défi, selon lui, concerne l’adapation aux grands changements apportés par la révolution numérique.

«Nous devons en tant que Marocains, Maghrébins, Méditerranéens et Africains, essayer de trouver une réponses aux risques liés à ces changements», soutient Fathallah Oualalou. Pour lui, le déplacement de rayonnement de l’économie va vers l’Asie, et il est certain que cette guerre commerciale va entraîner une solidarité entre les économies asiatiques. Il appelle à rester optimiste dans la mesure où l’Afrique intéresse le monde entier, ajoutant que le Maroc en tant que peut avoir un rôle important dans cette transformation.

«Il est important pour nous de nous ouvrir à la multipolarité. Les relations avec l’Europe doivent rester importantes et nous espérons que l’Europe se réveillera parce que face au contexte actuel il faut que le monde euro-méditerranéen soit fort. En interne, il est essentiel qu’on réfléchisse sur nos relations avec l’Asie, maîtriser nos relations avec l’Europe et l’Afrique et en même temps de s’ouvrir sur ce que j’appelle le lointain, à savoir l’Asie», affirme-t-il.