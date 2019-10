© Copyright : DR

Kiosque360. L’indice des prix à la consommation a connu une évolution en dents de scie tout au long du troisième trimestre de l’année en cours. Explications.

Après des hausses successives marquées, au deuxième trimestre et durant les mois suivants, note le quotidien Libération dans son édition du lundi 28 octobre en citant des chiffres du Haut commissariat au plan (HCP), l’indice des prix à la consommation termine l’année en baisse.

Le HCP précise que cette baisse est le fruit, entre août et septembre, de la baisse de prix des poissons et fruits de mer, des viandes et des légumes.

En revanche, note le HCP, cité par le même quotidien, huiles et graisses, fruits, lait, fromage et œufs ont enregistré des hausses significatives.

Par villes, les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Beni-Mellal et Al-Hoceima avec 1,4%, à Tétouan avec 0,7%, à Safi avec 0,6%, à Kénitra avec 0,5%, à Agadir et Tanger avec 0,4% et à Oujda avec 0,3%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Settat avec 0,9%, à Guelmim avec 0,5% et à Fès avec 0,3%.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois de septembre 2019, conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 0,6% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,3%, relève la même source, ajoutant que, pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,3% dans le "Transport" à une hausse de 2,1% dans l’"Enseignement".

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu, au cours du mois de septembre 2019, une baisse de 0,1% par rapport au mois d’août 2019 et une hausse de 1% par rapport au mois de septembre 2018, conclut le HCP.