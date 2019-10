© Copyright : DR

Le président du directoire du Groupe français PSA, Carlos Tavares, a affirmé, lundi à Saragosse, que la nouvelle plateforme du groupe à Kénitra, inaugurée en juin dernier, est l'une des plus "efficientes".

"Les usines de Saragosse, de Madrid et de Vigo progressent de manière satisfaisante en termes de compétitivité, bien que celles du Portugal et du Maroc sont toujours plus efficientes", a déclaré à la presse Tavares en marge du lancement de production de la nouvelle génération de l'Opel Corsa 100% électrique dans l’usine de Figueruelas à Saragosse, événement qui s'est déroulé en présence du Roi Felipe VI d'Espagne.

"La meilleure chose à faire est de partager les meilleures pratiques développées par chacune de ces usines", a-t-il précisé, se félicitant des ventes réalisées par le groupe au marché espagnol qui ont atteint 248.830 unités cette année.

La nouvelle usine du Groupe PSA à Kénitra dispose d’une capacité de production annuelle de 100.000 véhicules et moteurs associés.

L’extension de ce complexe industriel de dernière génération permettra de doubler sa capacité actuelle avant même 2023 - date prévue pour la réalisation de cet objectif - et de générer, à terme, 4.000 postes d’emplois.