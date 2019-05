© Copyright : DR

Kiosque360. Les délégataires en charge de la propreté à Casablanca viennent d’obtenir un délai de deux mois supplémentaires pour introduire le nouveau matériel. En attendant, la situation est catastrophique.

Il faudra prendre son mal en patience. En effet, les Casablancais vont devoir continuer à supporter l’état catastrophique des services de propreté de la ville. L’Economiste, dans son édition du jour, nous apprend ainsi que les délégataires Derichebourg et Averda, qui ont pris leurs fonctions en février, se sont vu accorder un délai de 2 mois supplémentaires pour introduire leurs nouveaux engins de collecte. Il s’agit là de l’un des termes de la révision des contrats de la gestion déléguée de la propreté qui a été validé, comme le précise le journal, lors de la session du conseil de la ville tenue hier.

Justement, au sein du conseil, on se réjouit d’être parvenu, après d’âpres négociations, à économiser 97 millions de dirhams sur le budget initialement alloué à la propreté. Sauf que la ville a concédé de nombreuses contreparties. Outre l’extension de 4 à 6 mois de la période transitoire, les délégataires pourront désormais créer des points de transfert où seront regroupés les déchets avant leur transport à la décharge.

Autre concession, et non des moindres, le plafonnement du montant mensuel des amendes et sanctions en cas de non-respect du cahier des charges à 10%. Cela risque, comme le soutient le quotidien, d’impacter la qualité du service, étant donné que les délégataires sont rémunérés au forfait et non au tonnage (890 millions de dirhams par an partagés entre les deux délégataires). L’Economiste espère donc une rigueur dans le contrôle et le suivi des prestations sur le terrain.