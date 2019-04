© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 4 avril, le groupe Sanlam se dit confiant quant à la durabilité de son partenariat avec Saham Finances SA.

Le groupe sud-africain Sanlam sort de son silence suite aux propos prononcés, mardi dernier à Casablanca, par le président du groupe BMCE Bank, contre la transaction Saham Assurance/Sanlam, en raison du soutien apporté par le gouvernement sud-africain au front séparatiste du Polisario.



«Sanlam a été informé à travers des reportages parus dans les médias faisant référence aux commentaires de M. Othman Benjelloun au sujet de l'acquisition de Saham Finances par Sanlam», indique le groupe sud-africain dans un communiqué, cité par le site fin24, très prisé par la communauté d’affaires en Afrique du Sud.

«Le conseil d'administration de Saham Finances, Sanam (partenaire de Sanlam au Maroc), son équipe de direction et son personnel soutiennent pleinement ce partenariat et nos efforts en vue de construire un groupe d’assurance panafricain», conclut le communiqué du groupe Sanlam.

Lors de la présentation des orientations du nouveau plan stratégique 2019-2021, interrogé par Le360 sur un éventuel rapprochement capitalistique avec le groupe Saham, Othman Benjelloun, président du groupe BMCE Bank, a été catégorique et a exprimé, avec verve, son total désaccord quant à l’opération de cession de Saham Assurance au groupe Sanlam, en raison justement de l’hostilité prégnante de Pretoria à la marocanité du Sahara. Or, en l'occurence, on voit bien que le communiqué de Sanlam a sciemment évité d’évoquer la question de l’intégrité territoriale du royaume pour des raisons encore inconnues.