Kiosque360. Le Maroc renforce peu à peu son dispositif d’accompagnement au profit des startups. Une bonne nouvelle pour les porteurs de projets innovants qui seront ainsi mieux encadrés et plus aguerris pour saisir les opportunités.

Le Maroc a pris le train de la nouvelle économie. Dans ce sens, le pays se donne tous les moyens pour réussir le challenge. Un défi qui ne saurait être relevé sans un soutien idoine aux startups et aux projets innovants, moteur de cette nouvelle économie.



Les Inspirations Eco, qui relaie l’information dans sa publication de ce vendredi 17 août, souligne notamment que le royaume multiplie les efforts pour accompagner les porteurs de projets à travers un renforcement des instruments de financement innovants dédiés à l’économie du savoir et des nouvelles technologies.Le journal nous apprend que les autorités sont sur le point d’entamer une nouvelle réflexion visant à franchir un nouveau pallier dans les réformes dédiées à l’accompagnement aussi bien des investisseurs que des porteurs de projets innovants.

Notons qu’une kyrielle d’initiatives prises ces dernières années a permis de diversifier les sources de financement. On peut ainsi citer le lancement du Fonds Innov Invest ou le crowdfunding qui devrait bientôt voir le jour au Maroc. Cependant, le quotidien fait aussi remarquer que les startups n’ont pas uniquement besoin de financement mais également d’accompagnement non financier. Il s’agit entre autres de les aider à mieux cerner les opportunités de business. Pour Les Inspirations Eco, il est aujourd’hui primordial de renforcer la coordination entre les différents acteurs à travers une approche participative entre les autorités publiques, les régulateurs et les investisseurs.