Le conseil communal de la ville de Rabat entamera, mercredi prochain, sa session ordinaire au titre du mois de février. Voici le programme.

L'ordre du jour de cette session, prévue en trois séances, dont les deux premières se tiendront mercredi, comprend notamment la présentation d'un résumé des rapports concernant la gestion des arrondissements, l'approbation de la vente des produits forestiers au titre de l'année 2018 et la modification du cahier de charges relatif au transport des viandes, ainsi que l'examen et l'adoption d'un accord de partenariat pour la création d'une fourrière municipale.

Les travaux de la 3è session, prévue le 21 février, porteront sur l'annulation de certains crédits affectés au budget de l'équipement et des autorisations de programme, la modification du cahier des charges relatif à la crèche de Hay Riad, la dénomination des avenues et rues, l'approbation et le renouvellement de l'exploitation du domaine public au profit des sociétés de publicité s'activant dans la circonscription territoriale de la commune de Rabat ainsi que l'approbation de la création d'une centrale électrique dans le cadre de l'extension de la ligne 2 du tramway, sur un terrain de 80 m2 appartenant à la commune.

L'ordre du jour comprend également l'étude et l'approbation d'un projet de convention sur le transfert des communes de la préfecture de la province de Salé à la Fondation intercommunale de coopération sous le nom de "Boucheries de Rabat et Salé" et l'étude et l'approbation du projet d'accord de partenariat pour la réalisation de nouvelles boucheries modernes dans les villes de Rabat et Salé.

Il comprendra également l'examen et l'approbation d'un projet d'accord sur le financement de la construction et de l'entretien des parcours des bus urbains de Rabat, Salé et Témara, ainsi que de l'alinéa 1 de l'accord d'association relatif à l'amélioration de la qualité des services de santé de Rabat pendant la période 2014-2020 et de l'accord de partenariat "IDMAJ" pour accompagner les jeunes dans leurs projets.