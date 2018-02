© Copyright : DR

Kiosque360. 10 groupements rassemblant 17 coopératives et six filières des produits du terroir vont faire leur entrée dans le monde du e-commerce, pour renforcer leur compétitivité aussi bien au niveau national qu’international. Le point.

Des e-boutiques pour la promotion des produits du terroir sont en cours de création. Elles sont développées par l’Agence pour le développement agricole (ADA) et profiteront à 10 groupements représentant 17 coopératives (373 agriculteurs) et six filières des produits du terroir (l’argan, le miel, l’huile d’olive, la figue de barbarie, les plantes aromatiques et médicinales et les épices), comme le fait savoir Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 février. Depuis 2014, plusieurs plateformes digitales dédiées aux produits du terroir ont vu le jour pour renforcer leur visibilité. Concrètement, cela représente 8 boutiques en ligne opérationnelles pour 8 groupements, soit 60 coopératives et 10 filières.

L’ADA compte également mettre en place six infrastructures logistiques et commerciales régionales, dont deux plateformes opérationnelles à Al Hoceima et Meknès et quatre autres en phase de préparation pour le lancement au niveau du Souss, Gharb, Beni Mellal et Laâyoune, précise le quotidien. A l’intérieur de chacune d’entre elles, plusieurs espaces dédiés notamment à l’entreposage et à la logistique, ainsi que des showrooms commerciaux et vitrines agrotouristiques ou, encore, des unités de valorisation (concassage, séchage, conditionnement). Le but est d’améliorer les performances logistiques des producteurs (produits du terroir) et de renforcer ainsi la compétitivité des producteurs aux niveaux national et international.

Et qui dit produits du terroir, dit également labellisation. C’est l’une des principales composantes de ce chantier ouvert depuis 2013, souligne le journal qui ajoute que le comité d’homologation d’usage du label collectif «Terroir du Maroc» a octroyé des autorisations pour 193 produits du terroir issus de 62 producteurs (ou conditionneurs) répartis sur 11 régions du pays.