Kiosque360. La dégringolade. La production industrielle est en baisse et les producteurs locaux en souffrance, comme l’indique l’enquête mensuelle de conjoncture établie par Bank Al-Maghrib dans l’industrie. Le point.

La production industrielle est en repli. Une baisse ressentie au fil des mois par les producteurs locaux et qui impacte, par ricochet, les ventes, que ce soit sur le marché local ou international, comme le révèle l’enquête mensuelle de conjoncture établie par Bank Al-Maghrib dans l’industrie. Les branches concernées? L’«agroalimentaire», la «chimie et parachimie» et la «mécanique et métallurgie», rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 3 octobre.

Les chiffres maintenant. D’après le sondage mené par Bank Al-Maghrib, le taux d’utilisation des capacités (TUC) aurait reculé à 69%. Il est revenu à 70% dans l’agro-industrie, à 58% dans le «textile et cuir», à 74% dans la «chimie et parachimie» et à 60% dans la «mécanique et métallurgie», souligne le journal dans ses colonnes. Côté ventes, c’est un repli unanime dans l’ensemble des branches d’activité, aussi bien sur le marché local qu’international. Seule exception: les expéditions des industries mécaniques et métallurgiques qui se seraient redressées à l’export.

Autre enseignement de cette enquête: les commandes. Elles seraient mitigées. Au huitième mois de l’année, la branche «agroalimentaire» aurait connu une amélioration, même si c’est à un niveau inférieur à la normale. Même schéma pour la branche «mécanique et métallurgique». En revanche, l’ensemble des sous-branches du «textile et cuir» et «chimique et parachimique» a vu son carnet de commandes diminué.

Malgré ce sombre tableau, les agro-industriels et les chefs d’entreprises du «chimique et parachimique» et de la «mécanique et métallurgie» sont tout de même optimistes, comme l’assure le quotidien. Ils anticipent une hausse de leur production et leurs ventes à court terme.