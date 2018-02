© Copyright : Dr

Kiosque360. 270.579 logements ont été construits en 2017, soit +19% par rapport à 2016, annonce le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, qui énumère d’autres indicateurs propres au secteur. Le point.

270.579 logements, essentiellement des unités économiques et sociales, ont poussé de terre en 2017, contre 226.829 en 2016, enregistrant donc une hausse de 19%, d’après les informations fournies par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville. Quant aux mises en chantier, elles ont augmenté de 2% par rapport à l'année dernière, passant à 294.342 logements dont 130.854 unités économiques et sociales en 2017, contre 288.779 dont 139.114 unités économiques et sociales en 2016, rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 28 février, met en avant la pertinence des programmes d’habitat engagés par le ministère.

A deux ans de la fin du dispositif de relance du logement social (période 2010- 2020), 1.114 conventions ont été signées pour plus de 1,66 million de logements, soit 1,60 million d’unités construites par le privé (1.069 projets) et 59.415 logements mis en œuvre par le public (45 projets). Une production en hausse de 7,3% par rapport à ce qui avait été atteint à fin 2016, souligne le quotidien. Du côté des logements à faible valeur immobilière, le programme se développe progressivement. De 2008 à 2017, 22.865 logements ont reçu le certificat de conformité contre 21.655 entre 2008 et 2016, soit + 5,6% d’unités dont la valeur immobilière n’excède pas 140.000 dirhams (taxe sur la valeur ajoutée comprise).

Concernant le programme conventionné relatif aux logements destinés à la classe moyenne, 48 conventions ont été déposées pour 19.223 logements (d’une superficie allant de 80 à 150 m2) dont 16.336 réalisés par le secteur privé et 2.887 par Al Omrane, ajoute le journal qui précise qu’à ce jour, 3.994 unités sont en phase de mise en chantier, 310 sont achevées mais en attente de certificat de conformité, et 224 sont en stock.