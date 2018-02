© Copyright : Le360

Lahcen Daoudi est furieux contre six sociétés de distribution des hydrocarbures au Maroc. Il les somme ce lundi 19 février de baisser rapidement les prix en s'alignant sur un concurrent de la place.

Dans une déclaration à le360, le ministre délégué aux Affaires générales a reconnu que son département restait impuissant face à la résistance de ces sociétés. "Nous allons mener nos investigations ce lundi pour savoir si ces six sociétés ont baissé leurs prix, comme nous l'avons demandé la semaine dernière", nous a-t-il affirmé "A défaut, nous exercerons les pressions qui s'imposent", a-t-il insisté .

"Une seule société, à savoir Afriquia a baissé ses prix et décidé de les revoir chaque semaine, à la baisse ou à la hausse. Les six autres maintiennent leurs tarifs inchangés depuis 15 jours", précise le ministre. Si ces six sociétés ne se ravisent pas, a indiqué Lahcen Daoudi, un communiqué de son département préviendra les consommateurs pour qu'ils évitent de s'approvisionner chez elles. "C'est l'unique arme que nous avons".

Le ministre a émis l'espoir de voir ces sociétés aligner leurs prix sur le marché international à partir de ce lundi. "Nous ne pouvons pas les sanctionner, libre concurrence oblige. C'est le consommateur qui va les forcer à s'ajuster", a conclu le ministre.