Kiosque360. Le projet de reconversion du port de Tanger-ville passe à l’étape supérieure. Un appel d’offres a été lancé pour l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour la période 2020-2024. Les détails.

Tanger est la ville stratégique sur le bassin méditerranéen en matière de croisière et de plaisance. Ainsi, le projet de reconversion du port Tanger-ville initié voit ses travaux s’enchaîner. A la tête de la mise en oeuvre dudit projet depuis la signature de la convention avec l’Etat en 2010, la Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger (SAPT) lance désormais un appel d’offres en vue de réaliser une étude pour l’élaboration d’un plan stratégique pour la période 2020-2024, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 3 octobre.

Le plan en question, attendu, permettra d’établir une feuille de route et un modèle économique futur sur les cinq prochaines années, tout en déterminant les nouvelles perspectives d’évolution future de la Société de gestion du port de Tanger-ville (SGPTV) sur la même période, en tenant compte des contraintes qui pèsent sur son activité, comme le met en évidence le journal.

Le projet de reconversion du port Tanger-ville, c’est tout de même 7 milliards de dirhams d’investissement global, dont 2,5 milliards pour la composante portuaire et plusieurs grands chantiers déjà achevés. Parmi eux, le nouveau port de pêche inauguré le 7 juin 2018, le nouveau port de plaisance «Tanja Marina Bay International», la nouvelle mosquée du port, inaugurée le 30 juillet 2018 et ouverte par la suite aux fidèles, mais aussi l’extension des quais de croisière, l’extension et la modernisation de la gare maritime ou encore la tour de contrôle du port. Concernant la composante immobilière confiée à un investisseur privé étranger, les différents travaux sont toujours en cours et sont attendus d’ici fin 2023.