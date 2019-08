© Copyright : DR

Kiosque360. Les six premiers mois de l’année ont enregistré une bonne dynamique en termes de créations d’entreprises. Ainsi, 50.135 nouvelles entreprises ont vu le jour au premier semestre.

Les créations d’entreprises ont connu un fort élan sur les six premiers mois de l’année, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le journal indique ainsi que 50.135 nouvelles entités ont été créées au titre du premier semestre, soit 2.670 nouvelles créations de plus par rapport à la même période en 2018. Dans les détails, les statistiques de l’OMPIC montrent que 26.718 entreprises personnes morales ont été créées, contre 25.144 en 2018 à la même période. Pour ce qui est des personnes physiques, il s’agit de 23.417 entités, contre 22321 à la même période en 2018.

Concernant la répartition géographique, on apprend qu’il y a une forte concentration des créations au niveau de la région de Casablanca-Settat, qui a enregistré la création de 11.667 entreprises. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se place en deuxième position avec un total de 9.761 entités. Rabat-Salé-Kénitra, pour sa part, enregistre 5.494 nouvelles immatriculations. Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que la région de l’Oriental s’accapare un total de 4.403 unités sur les six premiers mois, et se place ainsi devant Marrakech-Safi (4.085 nouvelles entreprises). Fès-Meknès a réussi à en capter 4.043, tandis que Souss-Massa n’a pu en enregistrer que 3.070. Plus au sud, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a capté 2.552 unités sur les six premiers mois de l’année.

En ce qui concerne la structure des créations par secteur, on remarque une préférence pour le commerce, note le quotidien, qui indique un taux de 43,18% sur le total des entités créées. Soulignons que le secteur des services divers a capté 16,76% et que le BTP et les activités immobilières ont enregistré 16,21%, alors que le secteur des transports a pu capter 8,01%. Pour sa part, l’industrie a enregistré 6,61% des nouvelles créations, quand 5% ont concerné le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Aujourd’hui Le Maroc fait aussi remarquer que l’agriculture et des TIC ont attiré respectivement 1,81% des nouvelles entités.

On apprend aussi que la totalité des entreprises créées ont un chiffre d’affaires inférieur à 3 millions de dirhams et que la moitié de ces entités sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU). Cette bonne performance au niveau des créations ne doit toutefois pas éclipser le fait que, à fin juin, pas moins de 3.550 entreprises se sont mises en phase de dissolution et que 3.113 ont déjà été radiées.