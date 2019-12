Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie et des Finances

La loi de finances pour l’année 2020 vient d’être publiée au Bulletin officiel. Elle entrera en vigueur le 1er janvier. Les détails.

Mohamed Benchaâboun, l’argentier du royaume, peut enfin souffler un coup. La loi de finances pour l’année budgétaire 2020 vient d’être publiée au Bulletin officiel, dans sa livrason d'hier, samedi 14 décembre.

Comme le stipule la législation nationale, cette loi est publiée par Dahir royal (daté du 13 décembre) et elle est accompagnée par d’autres textes habilitant le département de l’Economie et des finances à recourir à des prêts (nationaux et étrangers) par exemple.

Rappelons que ce premier exercice du ministre, issu du RNI, a été accompagné d’une grande polémique autour de la saisie, sur décisions de la justice, des bien de l’Etat. Malgré une forte opposition au Parlement, l’Exécutif a fini par avoir gain de cause.

Le PLF 2020 entre donc en vigueur le 1er janvier.