© Copyright : DR

Un budget de plus de 15,8 milliards de dirhams a été alloué pour financer les investissements dans les secteurs de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts au titre de l'année 2019, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, Aziz Akhannouch.

Ces investissements seront répartis sur le secteur agricole avec un budget de 10,76 milliards de dirhams (en hausse de 7% par rapport à 2018), le secteur du développement rural avec 3,8 milliards de dirhams (contre 3,66 milliards de dirhams en 2018) et le secteur des eaux et forêts avec 1,32 milliard de dirhams (+7%), a précisé Akhannouch qui présentait le projet de budget de son département au titre de l'année 2019 devant la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants.

S'agissant de l'augmentation enregistrée dans le programme de l'année financière 2019 au niveau du secteur agricole, celle-ci concernera, selon le ministre, le programme d'irrigation et d'aménagement du domaine agricole pour un investissement de 4,36 milliards de dirhams (+7% par rapport à 2018), ainsi que le programme de développement des chaînes de production agricole pour un investissement de 5,34 milliards de dirhams (+8%).



Le budget d'investissement alloué au secteur du développement rural bénéficiera, pour sa part, au programme de redressement des inégalités sociales et financières dans le monde rural (3,42 milliards de dirhams), ainsi qu'au programme de désenclavement et de développement des zones rurales et montagneuses (311 millions de dirhams), a-t-il ajouté.

Dans le secteur des eaux et forêts, les investissements prévus seront affectés aux programmes de protection et de sécurisation du domaine forestier (300 millions de dirhams), à l'aménagement et la mise en valeur des forêts (594 millions de dirhams), à la lutte contre la désertification et la préservation de la nature (343 millions de dirhams), en sus, un programme horizontal pour suivre les interventions du secteur est prévu, a expliqué le ministre.

D'autre part, Aziz Akhannouch a souligné que le budget de gestion relatif à ces secteurs s'élève à 3,51 milliards de dirhams contre 3,34 milliards de dirhams en 2018, répartis sur les secteurs de l'agriculture (2,89 milliards de dirhams, du développement rural (67 millions de dirhams) et des eaux et forêts (547 millions de dirhams).

Le ministre a également fait état d'une augmentation globale de 6% du budget de son département par rapport à l'année 2018, soulignant que cette hausse s'explique particulièrement par l'accroissement de 7% du budget du secteur agricole, de 3% de celui du secteur du développement rural et de 5% du budget du secteur des eaux et forêts.