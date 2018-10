© Copyright : DR

Le Plan Maroc Vert continuera à soutenir les petits agriculteurs. Voici le détail des projets du pilier II programmés dans le cadre du Projet de loi de finances 2019.

L'enveloppe budgétaire globale des projets du Pilier II du Plan Maroc Vert, qui seront lancés en 2019, s’élève à 2,7 milliards de dirhams, a fait savoir Aziz Akhannouch dans un exposé relatif au budget de son ministère, présenté aujourd’hui devant les membres de la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants.

Dans le détail, le pilier II sera ainsi renforcé de 156 nouveaux projets couvrant l’ensemble des régions et réservés à 64.000 bénéficiaires, orientés vers les petits agriculteurs. Ces projets couvrent les secteurs des viandes (rouges et blanches), les céréales, l’olivier, le lait, les produits des terroirs, ainsi que d’autres activités en lien avec le secteur agricole.



Le bilan du Pilier II présenté par Akhannouch, fait état d’un total de 813 projets pour un montant global de 18 milliards de dirhams et pas moins de 822 mille bénéficiaires. Ces projets ont porté essentiellement sur la filière oléicole (191 mille bénéficiares) et celle des viandes rouges (238 mille éleveurs bénéficiaires). «Le Plan Maroc Vert continuera à soutenir les petits agriculteurs à travers les projets du pilier II, mais aussi par le biais des projets programmés dans le cadre du Fonds de développement rural», a affirmé le ministre.



La Plan Maroc Vert est un projet de développement et non pas un projet politique, a insisté Akhannouch, tout en se montrant ouvert à toute observation ou critique constructive. «Malgré tout ce qu’on pourrait dire sur le Plan Maroc Vert, personne ne peut nier sa réussite sur le terrain, appuyée par des chiffres et des réalisations concrètes», a affirmé Akhannouch.