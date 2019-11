© Copyright : DR

Othman Benjelloun et son épouse Leila Mezian Benjelloun primés en tant que «Personnalités visionnaires» par le centre de recherche américain "Middle East Institute" à Washington.

En marge de la soirée de gala organisée hier, le 12 novembre, par le centre de recherche Middle East Institute (MEI) à Washington, Othman Benjelloun, fondateur de la Fondation BMCE Bank et son épouse Leila Mezian Benjelloun, présidente de la Fondation, ont reçu le prestigieux prix «Visionnary Award».

Il s'agit d'un évènement annuel de signature MEI dédié à la région MENA, qui rend hommage aux principaux visionnaires, acteurs du changement, leaders culturels et philanthropes de la région pour leurs contributions positives au paysage politique, économique, social et culturel.

Ainsi, les Benjellounont ont été primés pour leurs actions à travers la Fondation BMCE Bank, active depuis 1995, dans la promotion de l’éducation en milieu rural au profit des enfants démunis et la préservation de l’environnement. La fondation est aussi très active dans le domaine de l’enseignement de la langue et de la culture amazigh.

Le programme Medersat.com, porté par la Fondation BMCE Bank a pu scolariser depuis son lancement en 2000, plus de 29 000 élèves, dont 50% de filles, à travers 309 unités de préscolaire et écoles dont 6 en Afrique subsaharienne (Djibouti, République du Congo, Mali, Rwanda et Sénégal).

Les établissements scolaires sont équipés d’infrastructures et de moyens modernes, intégrant les dernières technologies à la pointe. La diversité des cultures est au cœur de la stratégie, on y enseigne la langue arabe, l’amazigh, le français ainsi que le mandarin. Le programme compte aujourd’hui près de 1.800 bacheliers issus des écoles Medersat.com depuis la 1ère promotion et emploie près de 800 enseignants dont 63% sont des femmes.

Le trophée « Visionnary Award » récompense une personne ou une organisation pour son travail remarquable et avant-gardiste à même de promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord.

Fondé en 1946, le Middle East Institute est la plus ancienne institution basée à Washington qui se consacre exclusivement aux études et recherches sur le Moyen-Orient. Ce groupe de réflexion non partisan fournit des analyses d’experts en sciences politiques et relations internationales, ainsi que des services de développement de l’éducation tout en s’activant aussi comme hub pour faire découvrir au public américain la diversité des arts et de la culture de la région.