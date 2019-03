© Copyright : DR

Kiosque360. Après plusieurs réunions, les deux parties semblent avoir trouvé un terrain d’entente. L’Agence urbaine de Casablanca s’est, en effet, engagée sur plusieurs points visant à faciliter les procédures.

Les deux parties semblent avoir trouvé un terrain d’entente au sujet de l’instruction des dossiers d’autorisation de construire, rapporte La Vie Eco qui, dans sa livraison en kiosque ce vendredi, indique que l’Agence urbaine est de plus en plus à l’écoute des opérateurs. Après une réunion tenue avec les architectes et au terme de laquelle le gouvernement a pris un certain nombre d’engagements en vue de faciliter les procédures, cela a été au tour de la FNPI de prendre langue avec l’agence, poursuit le journal. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la facilitation des procédures, ainsi que de la nécessité de donner un coup de pouce à l’investissement et de créer un climat de confiance.

Ainsi, force est de souligner que la FNPI et le Conseil national de l’ordre des architectes ont pointé du doigt plusieurs blocages, parmi lesquels les remarques en cascade. D’autres points comme les observations émises sur le volet conceptuel et non réglementaire représentent des obstacles à la réalisation des projets. Un autre point concerne l’impossibilité de réaliser des murs de clôture pour résidence fermée, à moins qu’il ne s’agisse d’une zone urbaine. Selon le journal, les lourdeurs administratives concernent également l’obligation de fournir les documents originaux pour instruire les dossiers, alors que la procédure est totalement dématérialisée.

On apprend qu’après l’examen de toutes les doléances présentées par la FNPI, les deux parties se sont engagées à se réunir à une fréquence mensuelle pour discuter les problèmes soulevés et proposer des solutions. La Vie Eco fait d’ailleurs remarquer que cette approche représente une première dans l’histoire de l’Agence urbaine de Casablanca, ajoutant que le gouverneur s’est engagé sur certaines actions, dont l’accès aux archives des dossiers ayant déjà reçu un avis favorable et le partage du guide d’instruction avec les promoteurs. Soulignons que l’objectif visé est de suivre les éléments du document à la lettre afin de minimiser le taux de rejet des dossiers.