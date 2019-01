© Copyright : DR

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale se sont établis à 1,31 million de tonnes en 2018, soit le même poids enregistré qu'en 2017, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués s'est élevée à plus de 7,3 milliards de dirhams, en hausse de 1% comparativement à 2017, précise l'ONP dans une note relative aux statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc de 2018.

Par produit, les débarquements des algues (14.411 tonnes), des céphalopodes (38.354 tonnes), des coquillages (869 tonnes), du poisson blanc (63.786 tonnes) et des crustacés (4.515 tonnes) ont respectivement reculé de 42%, 18%, 10%, 7% et 5%. S'agissant des débarquements des poissons pélagiques, ils ont progressé de 2%, s'étblissant à près de 1,19 million de tonnes.

Par ailleurs, un total de 25.907 tonnes des produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en amélioration de 4% par rapport à 2017. Les volumes débarqués dans les ports situés sur l'Atlantique ont, de leur côté, stagné à 1,28 million de tonnes.