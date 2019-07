© Copyright : DR

Kiosque360. Bon départ pour la campagne des petits pélagiques. La valeur des prises augmente de 16% à 3,9 milliards de DH.

La campagne des petits pélagiques a bien démarré. Selon L’Economiste, les débarquements de la pêche côtière et artisanale ont fortement progressé (11% au premier semestre) pour atteindre 590.230 tonnes.

Dans son édition du jour, le journal précise que sur ce volume, les pélagiques pêchés par la flotte côtière et artisanale représentent l’essentiel des prises (86,9%) alors que le poisson blanc et les céphalopodes y contribuent pour 10,8% et les crustacés participent pour moins de 0,5%.



Pour le quotidien, «le mois de juin marque en effet, la haute saison pour les petits pélagiques, notamment la sardine». Celle-ci s’étale jusqu’au mois de décembre. Celle du maquereau démarre en juin également et expire en novembre. Les prises du chinchard s’opèrent, elles, entre mars et octobre.



En valeurs, la commercialisation des produits a grimpé de 16% à 3,9 milliards de DH. Dans le détail, les algues affichent la plus forte hausse (+179% à 10.600 tonnes). De même, les prises des céphalopodes ont grimpé de 46% par rapport aux six premiers mois de l’année 2018. L’Economiste relève, toutefois, une légère augmentation (+9%) des pélagiques qui représentent le gros des volumes alors que le poisson blanc ou encore les crustacés n’ont enregistré que de petites hausses variant entre 2 et 4%.



L’Economiste précise par ailleurs que l’essentiel des débarquements s’est effectué au niveau des ports de l’Atlantique. «Ceux de la Méditerranée n’ont réceptionné que 8.840 tonnes».



Au total, le volume annuel des débarquements stagne autour de 1,3 million de tonnes alors que la stratégie Halieutis ambitionnait de le porter à 1,66 million dès l’année prochaine. «Les signes avant-coureurs de la reprise se sont manifestés sur les 5 premiers mois» avec une augmentation de 5,7% des débarquements en raison de l’augmentation des captures des poissons pélagiques notamment.